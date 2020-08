Coronavirus, il bollettino di oggi: 574 nuovi casi e 403 guariti (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus bollettino di oggi 14 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 574 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ancora in crescita rispetto a ieri quando erano stati rilevati 523 nuovi casi di infezione da Coronavirus in Italia. Il Veneto oggi è la prima regione per aumento dei casi. Dall’inizio dell’emergenza sono 252.809 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 3; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.234. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a 14.249, con un incremento di 168 persone rispetto a ieri. I ... Leggi su urbanpost

