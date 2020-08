Coronavirus, il bollettino di oggi 14 agosto: 3 morti (-3) e 574 nuovi casi (+41) nelle ultime 24 ore (Di venerdì 14 agosto 2020) In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Nel Lazio 22 su 45 contagi sono di importazione Leggi su repubblica

