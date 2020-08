Coronavirus, il bollettino della Protezione civile del 14 agosto 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) Come di consueto, è stato pubblicato il bollettino della Protezione civile relativo al contagio da Coronavirus in Italia Nuovo giorno, nuovo bollettino della Protezione civile per fare il punto della situazione circa la diffusione del Coronavirus in Italia. Il numero dei tamponi analizzati oggi è 46.723, che si vanno ad aggiungere a quelli fino ad ora effettuati per un totale di 7.467.487. Dai test compiuti in giornata sono emersi 574 nuovi casi di contagio da Coronavirus, qualche decina in più rispetto a ieri. Il totale registrato dall’inizio della pandemia è di 252.809 contagiati. Se da un lato, purtroppo, si registra un aumento ... Leggi su zon

repubblica : ??Coronavirus, il bollettino: 574 nuovi casi (ancora in aumento), tre decessi, 403 guariti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 agosto: 252.809 casi positivi e 35.234 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 agosto: 252.809 casi positivi e 35.234 morti - neurodoc83 : RT @Cartabellotta: #Coronavirus: ragazzi stiamo attenti per favore, vi prego ??I nuovi ricoverati in Rianimazione hanno tra i 40 e i 60 ann… - FTorta93 : RT @Cartabellotta: #Coronavirus: ragazzi stiamo attenti per favore, vi prego ??I nuovi ricoverati in Rianimazione hanno tra i 40 e i 60 ann… -