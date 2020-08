Coronavirus, il bollettino della Campania: altra impennata di casi positivi (Di venerdì 14 agosto 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:positivi del giorno: 44 (*)Tamponi del giorno: 2.235Totale positivi: 5. Leggi su tuttonapoli

repubblica : ??Coronavirus, il bollettino: 574 nuovi casi (ancora in aumento), tre decessi, 403 guariti - Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 agosto: 252.809 casi positivi e 35.234 morti - apicella57 : RT @Cartabellotta: #Coronavirus: ragazzi stiamo attenti per favore, vi prego ??I nuovi ricoverati in Rianimazione hanno tra i 40 e i 60 ann… - ValerioSal28 : RT @Cartabellotta: #Coronavirus: ragazzi stiamo attenti per favore, vi prego ??I nuovi ricoverati in Rianimazione hanno tra i 40 e i 60 ann… -