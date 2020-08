Coronavirus, il bollettino del 14 agosto: 36 contagi in Sicilia, 21 sono migranti. In Italia aumentano i casi (Di venerdì 14 agosto 2020) Scende di poco il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia . Come emerge dal bollettino di oggi, 14 agosto, i nuovi casi sono 36, dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 631.... Leggi su feedpress.me

repubblica : ??Coronavirus, il bollettino: 574 nuovi casi (ancora in aumento), tre decessi, 403 guariti - Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 agosto: 252.809 casi positivi e 35.234 morti - LaStampa : Coronavirus, il bollettino di oggi, 14 agosto: 3 morti (-3) e 574 nuovi casi (+41) nelle ultime 24 ore - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, ecco il bollettino di oggi: 574 casi nelle ultime ore, cre… -