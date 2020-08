Coronavirus, il bollettino, 574 nuovi contagi, misure severe per Ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Il bollettino del Ministero della Salute sul’emergenza Coronavirus in Italia non è positivo. Continuano infatti a salire i nuovi casi di contagio, con numeri che stanno pericolosamente tornando al periodo pre Fase 2. Motivo per cui molte Regioni hanno annunciato nuove misure e soprattutto strette in vista del weekend di Ferragosto. Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 agosto I numeri della pandemia in Italia stanno iniziando a preoccupare di nuovo in modo serio. Come in altri Paesi vicini, anche da noi i nuovi casi sono tornati ad aumentare, giorno dopo giorno. Il bollettino del 14 agosto riporta 574 nuovi casi, +51 rispetto a ieri e molto vicino a quota 600. I totali degli ... Leggi su thesocialpost

