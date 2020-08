Coronavirus, i nuovi contagi in Lombardia sfiorano quota 100 (+97). Aumentano a Milano città: +17 (ieri +14) (Di venerdì 14 agosto 2020) Il bollettino del 14 agosto Dopo il calo di ieri, tornano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Lombardia. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione i nuovi casi sfiorano quota 100: sono +97, ma con più tamponi. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 7.464, ieri erano stati 7.174. Si registra invece una nuova vittima per un bilancio totale che è arrivato a quota 16.836 decessi. Il numero di pazienti guariti e/o dimessi è aumentato di 258 unità per un totale di 1.376. Le terapia intensive rimangono stabili: +1 rispetto a ieri. A Milano città i casi sono 17, ieri erano 14. Sono 30 in totale in tutta la provincia. August 14, 2020 Le ... Leggi su open.online

