Coronavirus, Gigi D’Agostino cancella la tappa di Rimini (Di venerdì 14 agosto 2020) Gigi D’Agostino ha cancellato la serata di oggi, 14 agosto, in programma a Rimini, causa Coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso dj in un comunicato tramite il suo profilo facebook: “Lo faccio per il bene di tutti”. Una decisione che gli fa onore. Il famoso disc jockey Torinese ha di sua spontanea volontà cancellato la serata a Rimini di oggi, 14 agosto, a causa dell’emergenza Coronavirus. L’annuncio è arrivato tramite un post sul suo profilo facebook, in cui il dj si dice dispiaciuto nell’atto di scrivere ancora una volta le medesime cose di marzo. Ovvero che la sua serata debba essere annullata a causa dell’emergenza sanitaria. Un atto sicuramente coscienzioso da parte dell’artista, che a differenza di ... Leggi su bloglive

giornalettismo : Prima la responsabilità di #GigiDAgostino. Poi tutto il resto. Senza chiacchiere e senza fronzoli, c'è chi ha il… - pix120 : RT @giornalettismo: Prima la responsabilità di #GigiDAgostino. Poi tutto il resto. Senza chiacchiere e senza fronzoli, c'è chi ha il cora… - LinaVadal : RT @giornalettismo: Prima la responsabilità di #GigiDAgostino. Poi tutto il resto. Senza chiacchiere e senza fronzoli, c'è chi ha il cora… - Zelgadis265 : RT @giornalettismo: Prima la responsabilità di #GigiDAgostino. Poi tutto il resto. Senza chiacchiere e senza fronzoli, c'è chi ha il cora… - spocchianerazz1 : RT @giornalettismo: Prima la responsabilità di #GigiDAgostino. Poi tutto il resto. Senza chiacchiere e senza fronzoli, c'è chi ha il cora… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gigi Coronavirus, Gigi D'agostino cancella la serata in discoteca TPI Coronavirus, Gigi D’Agostino cancella la tappa di Rimini

Gigi D’Agostino ha cancellato la serata di oggi, 14 agosto, in programma a Rimini, causa coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso dj in un comunicato tramite il suo profilo facebook: “Lo faccio per il b ...

Salgono i contagi, Gigi D'Agostino annulla il dj set: "Lo faccio per il bene pubblico"

Mentre si dibatte sull'aumento di contagi da Covid-19 a causa degli assembramenti dovuti alle serate di divertimento estivo, arriva la clamorosa decisione di GIgi Agostino di cancellare il suo live a ...

Gigi D’Agostino ha cancellato la serata di oggi, 14 agosto, in programma a Rimini, causa coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso dj in un comunicato tramite il suo profilo facebook: “Lo faccio per il b ...Mentre si dibatte sull'aumento di contagi da Covid-19 a causa degli assembramenti dovuti alle serate di divertimento estivo, arriva la clamorosa decisione di GIgi Agostino di cancellare il suo live a ...