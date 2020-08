Coronavirus, Gianluca muore dopo cinque mesi in terapia intensiva (Di venerdì 14 agosto 2020) Gianluca Moscardelli, 48enne marchigiano, è morto nelle scorse ore dopo aver passato cinque mesi in terapia intensiva a causa del Coronavirus. Ha lottato fino all’ultimo istante, ma alla fine, dopo 5 mesi in terapia intensiva, Gianluca è stato sconfitto dal Coronavirus. Nato e cresciuto a Ripatransone, paesino in provincia di Ascoli Piceno, Gianluca Moscardelli viveva … Leggi su viagginews

Gianluca Moscardelli, 48enne marchigiano, è morto nelle scorse ore dopo aver passato cinque mesi in terapia intensiva a causa del coronavirus. Ha lottato fino all’ultimo istante, ma alla fine, dopo 5 ...

