Coronavirus, Germania inserisce Madrid nella lista dei paesi a rischio (Di venerdì 14 agosto 2020) Lo riferisce Le Figaro citando il decreto del governo pubblicato sulla gazzetta ufficiale di oggi. In base a questa classificazione, i prefetti locali potranno adottare misure più restrittive per ... Leggi su ansa

repubblica : Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania [aggiornamento delle 08:36] - HuffPostItalia : Coronavirus, continuano a crescere in modo esponenziale i nuovi contagi in Germania - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Germania casi in 12 scuole in Vestfalia: 2 richiudono #coronavirus - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: la #Germania inserisce la #Spagna fra paesi a rischio #ANSA - paolorm2012 : RT @riktroiani: Le #scuole, in #Germania, continuano ad essere fermate dal #coronavirus. Anche nel Nordreno-Vestfalia, 48 ore dopo la riape… -