Coronavirus: folla di britannici su treni e aerei da Francia (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 14 AGO - Corsa ai biglietti di treni e aerei e prezzi alle stelle dopo l'annuncio del governo britannico che i britannici che rientreranno dalla Francia domani mattina dovranno ... Leggi su corrieredellosport

Anche oggi molti cittadini appena rientrati dall'estero, per lo più giovani, si sono messi in fila davanti all'ospedale Cotugno di Napoli per chiedere di essere sottoposti al tampone per accertare l'e ...

Coronavirus: folla di britannici su treni e aerei da Francia

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Corsa ai biglietti di treni e aerei e prezzi alle stelle dopo l'annuncio del governo britannico che i britannici che rientreranno dalla Francia domani mattina dovranno trascorr ...

