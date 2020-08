Coronavirus Fiumicino, 2 casi nelle ultime ore. Il sindaco: ‘Sale il numero dei contagiati, dati non incoraggianti: siate prudenti’ (Di venerdì 14 agosto 2020) “L’ultimo report inviato dalla Asl Rm3 non è incoraggiante”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Il numero dei positivi tra i residenti in città sale: ad oggi sono 13 – spiega il sindaco – mentre 21 sono le persone in sorveglianza attiva”. “L’ho detto e ribadito più volte: bisogna essere prudenti e seguire le regole fondamentali – insiste Montino -: la mascherina non è un accessorio da usare a discrezione e la distanza interpersonale va rispettata”. “E’ un appello accorato, il mio: non siamo irresponsabili e superficiali – conclude il sindaco – Si può uscire e stare con gli amici, in spiaggia o dove preferiamo usando la mascherina, rispettando le distanze e lavandosi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

