Coronavirus, Fauci intervistato da Matthew McConaughey: “Se tutti venissero contagiati, la percentuale di morti sarebbe enorme” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’attore Matthew McConaughey ha intervistato su Instagram l’immunologo statunitense Anthony Fauci. Tra le sue domande, il divo di Hollywood gli ha chiesto cosa accadrebbe se tutti venissero infettati dal Coronavirus. “La percentuale di morti sarebbe enorme e inaccettabile: si tenga in considerazione il numero di obesi, diabetici e ipertesi che ci sono negli Usa. È una pessima idea dire ‘Lasciamo che si diffonda e poi guariremo’”, ha detto il medico L'articolo Coronavirus, Fauci intervistato da Matthew McConaughey: “Se tutti venissero ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'epidemia di coronavirus continua a galoppare nel continente americano. Negli Usa si contano 53.276 nuovi casi il 13 agosto, che portano il totale a 5,27 milioni di contagi. Sono invece 1.185 i nuovi ...I decessi da Covid-19 sarebbero 60 mila in più di quelli dichiarati. Il virologo consulente della Casa Bianca ribadisce le precauzioni necessarie per contrastare l’epidemia: via dai luoghi affollati e ...