Coronavirus e movida selvaggia, Ministro Boccia: “Dopo Ferragosto chiusura in tutte le regioni” (Di venerdì 14 agosto 2020) In riferimento a locali notturni, discoteche e movida selvaggia, il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ritiene che “dopo Ferragosto si arriverà alla chiusura in tutte le regioni“, ma non è escluso che si faccia prima: lo ha affermato in un’intervista La Stampa. “Se i numeri non cambiano sarà inevitabile” un freno alla movida selvaggia, “la prossima settimana si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le regioni“. “Monitoriamo la situazione ora per ora. Se serve, numeri del contagio alla mano, riconvoco i governatori domani stesso (oggi, ndr) e rendiamo una decisione, anche immediata. Vediamo“. ... Leggi su meteoweb.eu

La riapertura delle discoteche è al centro di un braccio di ferro fra governo e governatori. Il governo in vista del Ferragosto e con i contagi in risalita vorrebbe restrizioni e controlli più decisi ...

Godiamoci il Ferragosto, perché da domenica sarà lockdown o quasi. Chiamiamole "prove tecniche". I ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, intervistato da La Stampa, anticipa le mosse del ...

