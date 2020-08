Coronavirus, Crisanti su La7: “Frasi di Zangrillo? Affermazioni molto pericolose. Non è vero che non entrano malati in rianimazione” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Frasi di Zangrillo? In base ai dati pubblicati dall’Istat la settimana scorsa, anche in piena epidemia, mesi fa, avevamo il 50-60% di asintomatici, quindi non è una novità. Circa il fatto che non arrivino più nuovi malati in rianimazione, forse Zangrillo si riferisce al suo ospedale perché questo non è vero su scala nazionale. Da noi abbiamo decine di malati in reparto e in terapia intensiva. Non capisco su quali basi lui faccia quelle Affermazioni. Sono Affermazioni estremamente pericolose“. Così, a “In onda” (La7), il virologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’ospedale universitario di Padova, commenta le discusse ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, Crisanti su La7: “Vaccino russo in arrivo? Fatto con molte scorciatoie, è rischioso. Giusto investirci… - Open_gol : Il post di Zangrillo è eloquente: «Le bugie, caro Crisanti, hanno le gambe corte» - La7tv : #inonda Coronavirus, il prof. Andrea #Crisanti: 'I casi sono in aumento da un paio di settimane: è il risultato di… - ZenatiDavide : Coronavirus, Crisanti su La7: “Frasi di Zangrillo? Affermazioni molto pericolose. Non è vero che non entrano malati… - MLGcopyright : RT @Open_gol: Il post di Zangrillo è eloquente: «Le bugie, caro Crisanti, hanno le gambe corte» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crisanti Coronavirus, il prof. Andrea Crisanti: "Contagi in aumento da un paio di settimane, e penso che aumenteranno ancora" La7 Andrea Crisanti/ Contagi aumenteranno ancora. Zangrillo? Affermazioni pericolose”

Andrea Crisanti a In Onda critica aspramente il collega Zangrillo: “Affermazioni pericolose: abbiamo decine di malati in reparto ed in rianimazione”. Dal recente aumento di contagiati alle dichiarazio ...

Covid, Crisanti replica a Zangrillo: "Affermazioni pericolose"

Altro botta e risposta a distanza tra Alberto Zangrillo, primario di Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, e Andrea Crisanti, virologo dell’università di Padova. Secondo il primo essere c ...

Andrea Crisanti a In Onda critica aspramente il collega Zangrillo: “Affermazioni pericolose: abbiamo decine di malati in reparto ed in rianimazione”. Dal recente aumento di contagiati alle dichiarazio ...Altro botta e risposta a distanza tra Alberto Zangrillo, primario di Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, e Andrea Crisanti, virologo dell’università di Padova. Secondo il primo essere c ...