Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 nelle ultime 24 ore. È l’aumento più alto dal 24 giugno. Solo due regioni senza nuovi casi (Di venerdì 14 agosto 2020) crescono ancora i contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577. In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d’Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi. Questi i dati del ministero della Salute. L'articolo Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 nelle ultime 24 ore. ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia crescono nuovi casi (+481) e morti (+10) #coronavirus - mister_ricci : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 in un giorno. Peggior aumento dal 24 giugno - Siciliano741 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 in un giorno. Peggior aumento dal 24 giugno - fattoquotidiano : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 in un giorno. Peggior aumento dal 24 giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crescono Coronavirus, crescono i casi in Abruzzo, in Italia e nel mondo: si pensa già a nuove misure AbruzzoLive Coronavirus 14 agosto: nuovo record di contagi estivi in Italia

Crescono i casi di Coronavirus in Italia alla vigilia di Ferragosto, ma l’altro dato preoccupante è che iniziano a risalire anche i ricoveri in terapia intensiva e in maniera ancora più netta gli ...

Coronavirus, il bollettino del 14 agosto: 36 contagi in Sicilia, 21 sono migranti. In Italia aumentano i casi

Crescono ancora i contagiati dal Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno ...

Crescono i casi di Coronavirus in Italia alla vigilia di Ferragosto, ma l’altro dato preoccupante è che iniziano a risalire anche i ricoveri in terapia intensiva e in maniera ancora più netta gli ...Crescono ancora i contagiati dal Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno ...