Coronavirus | cresce l’allerta in Italia | lockdown locali se situazione sfugge di mano

Un lockdown generalizzato come quello vissuto tra marzo e maggio "è decisamente improbabile", chiusure locali no, anzi. "Possono diventare inevitabili se la situazione sfugge di mano, se il controllo del territorio e degli infetti sfugge di mano". A parlare è Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. In Italia nella scorsa settimana si è assistito a un "progressivo peggioramento", come certifica il rapporto di monitoraggio del Ministero della Salute e ISS che focalizza la sua attenzione sul mantenere alta la guardia e sul rafforzamento delle attività di contact tracing "in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai di ...

