Coronavirus | cosa deve fare chi viene da Grecia | Spagna | Croazia e Malta

Coronavirus in Italia, cosa deve fare chi si reca in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna. Le regole del Ministero della Salute. Nel tentativo di limitare i contagi di ritorno e quelli importati dai paesi europei con alta circolazione del Coronavirus, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dato un giro di vite per chi entra in Italia da Grecia, Spagna, Croazia e Malta, cambiando le regole.

Qualora insorgano sintomi riconducibili al Covid-19 vi è l'obbligo di segnalarlo alle aziende sanitarie attraverso i numeri telefonici dedicati e di sottoporsi, secondo le determinazioni ...

Da oggi 14 agosto è in vigore l’ordinanza emanata dal Ministro della salute che impone tamponi obbligatori. Chi entra in Italia da Grecia, Spagna, Croazia Malta e che è stato lì nell’arco dei 14 giorn ...

