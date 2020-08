Coronavirus, “contagiato ma non malato”: l’epidemiologo Lopalco fa chiarezza, “non è una bella notizia” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Dopo i debolmente positivi ed i virus clinicamente morti, ora il glossario della informazione confusa si arricchisce di un nuovo slogan: contagiato ma non malato“: lo si legge in un post pubblicato su Facebook da Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e coordinatore della task force pugliese che si occupa della emergenza sanitaria, dopo le dichiarazioni del primario di Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo secondo cui essere contagiati non significa essere malati. “Facciamo chiarezza: un soggetto positivo al virus ma che non esprime sintomi di malattia è tecnicamente un portatore (li abbiamo sempre chiamati asintomatici, ma il termine corretto è questo).Il portatore può essere un soggetto in incubazione, che dunque diventerà un malato nel giro di qualche giorno o anche un ... Leggi su meteoweb.eu

