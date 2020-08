Coronavirus, cinque ventenni gravi: l’età dei malati si sta abbassando (Di venerdì 14 agosto 2020) In rianimazione persone tra i 40 e i 60 anni. L’epidemiologo: «Se si contagiano molti giovani una quota, seppur minima di essi, si ammala gravemente» Leggi su corriere

rtl1025 : ?? Cinque ragazzi salentini di 19 anni sono risultati positivi al #Coronavirus al ritorno da una vacanza in #Grecia… - flayawa : Ecco come vi fottono. L’età media dei ricoveri si è abbassata: -La maggior parte delle persone over 70 vivono tum… - msarigu72 : RT @udogumpel: #Coronavirus, Rega, il Virus è reale, tocca anche a voi: protegger i vostri cari e pure voi stessi: Lopalco, capo task force… - Loryge69 : I #giovani #giocano alla #Rouletterussa col #Covid_19 Quei 5 ventenni gravi e l’età dei malati che si sta abbas… - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, cinque ventenni gravi: l’età dei malati si sta abbassando -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cinque Coronavirus, cinque ventenni gravi: l’età dei malati si sta abbassando Corriere della Sera Il coronavirus dilaga tra i giovani,

Dilaga tra i giovani il coronavirus in Sardegna, e la grandissima parte dei nuovi contagi sono di importazione. Ieri in Sardegna, alle porte di Ferragosto, sono stati registrati 17 nuovi casi. Un'epid ...

Più morti di infarto per paura di contrarre l’infezione da coronavirus in ospedale

La paura di contrarre l’infezione da coronavirus ha determinato un sensibile calo degli accessi in ospedale per eventi cardiovascolari, comportando un’impennata dei decessi per infarto acuto del mioca ...

Dilaga tra i giovani il coronavirus in Sardegna, e la grandissima parte dei nuovi contagi sono di importazione. Ieri in Sardegna, alle porte di Ferragosto, sono stati registrati 17 nuovi casi. Un'epid ...La paura di contrarre l’infezione da coronavirus ha determinato un sensibile calo degli accessi in ospedale per eventi cardiovascolari, comportando un’impennata dei decessi per infarto acuto del mioca ...