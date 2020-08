Coronavirus, Castellacci: “Per la prossima stagione protocolli da rivedere e vaccino antinfluenzale” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il dottor Enrico Castellacci ha parlato ai microfoni di ‘TMW Radio’ all’interno della trasmissione ‘Stadio Aperto‘: “Domani andrò in Cina, non è una cosa simpatica con le frontiere che sono chiuse. Ho però avuto il visto e raggiungerò il Guangzhou. Dovrò fare anche la quarantena e non mi esalta molto questa cosa. Il campionato è stato diviso in due e si giocherà soltanto in due città. Le squadre staranno nello stesso albergo, senza poter uscire. Poi si giocherà a porte chiuse. Il protocollo è molto più rigido rispetto a quello che c’è in Italia”. Sulla prossima stagione ha aggiunto: “In questo momento il giocare a porte chiuse è la condicio sine qua non. Si è provato ad allentare ... Leggi su calcioweb.eu

