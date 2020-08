Coronavirus Campania, hotel La Sonrisa non fornisce elenchi (Di venerdì 14 agosto 2020) NAPOLI – L’unita’ di crisi della Regione Campania invita la struttura ricettiva La Sonrisa di Sant’Antonio Abate (Napoli) a fornire “gli elenchi e indicazioni precise sui partecipanti ai vari eventi, feste e iniziative di qualsiasi tipo, che si sono svolte nelle ultime settimane. È urgente e necessario”. Nel comune insiste una mini zona rossa per un focolaio registrato nell’hotel dove viene registrato il programma tv ‘Il Castello delle Cerimonie’. “Finora – si legge in una nota della task force – e’ stato possibile ricostruire i contatti per sole poche decine di partecipanti. Della mancata esibizione degli elenchi e’ stata gia’ informata l’autorita’ giudiziaria”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha inoltre invitato la direzione dell’Asl a “richiedere ufficialmente l’impegno diretto e immediato delle forze dell’ordine affinche’ vengano forniti gli elenchi di quanti hanno partecipato agli eventi per poter procedere all’individuazione tempestiva di eventuali altri contagi e perche’ vengano perseguiti comportamenti irresponsabili che vanno oltre il tollerabile”. Leggi su dire

