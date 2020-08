Coronavirus – Boom di asintomatici in Italia, oggi 574 nuovi casi: BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di venerdì 14 agosto 2020) Stando ai dati pubblicati dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 3 morti, 403 guariti e 574 nuovi casi su 46.723 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,22% dei test processati. Le Regioni con il più alto numero di casi sono: Veneto (127), Lombardia (97) ed Emilia Romagna (57) e il Lazio (36). Ad esse potrebbe aggiungersi però il Piemonte poichè il numero dei casi (15) potrebbe essere sottostimato a causa di un guasto alla rete dei sistemi informativi Regionali, mentre in Sicilia 21 dei 36 nuovi casi sono immigrati sbarcati nelle ultime ore sulle coste meridionali dell’isola. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia ... Leggi su sportfair

repubblica : Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania [aggiornamento delle 08:36] - Agenzia_Ansa : Boom di casi in Francia, parigini con la mascherina #Coronavirus #ANSA - StefaniaFalone : Coronavirus Italia, il bollettino: 574 nuovi casi, boom Veneto, nuovo aumento in Lombardia - Roseinfiore : RT @Gazzettino: Coronavirus Italia, il bollettino: 574 nuovi casi, boom Veneto, nuovo aumento in Lombardia - Gazzettino : Coronavirus Italia, il bollettino: 574 nuovi casi, boom Veneto, nuovo aumento in Lombardia -