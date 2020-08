Coronavirus, bloccare apertura di nuovi ristoranti fino a Dicembre 2021 (Di venerdì 14 agosto 2020) Arriva la proposta del sentarore Perrini. A causa del Coronavirus, l’esponente del PD chiede il blocco dell’apertura dei ristoranti fino a Dicembre 2021. Nel decreto Agosto è contenuta la proposta del senatore Dario Parrini (PD), che chiede al governo il blocco dell’apertura di nuovi ristoranti fino a Dicembre 2021. Un emendamento che è stato definito … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

