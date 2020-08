Coronavirus: Berlino inserisce la Spagna fra i paesi a rischio (Di venerdì 14 agosto 2020) La Germania ha inserito la Spagna fra le zone a rischio per il Coronavirus. Lo scrive la Dpa. Fanno eccezione però le isole Canarie, escluse dall’inasprimento delle misure per chi rientra dalle ferie. La decisione comporta che chi torna dalle vacanze nel Paese europeo deve sottoporsi al test, e restare in quarantena fino al risultato.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

