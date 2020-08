Coronavirus, Barcellona: Umtiti positivo (Di venerdì 14 agosto 2020) Poco prima del fischio d'inizio della sfida, valevole per i quarti di finale di Champions League , contro il Bayern Monaco , il Barcellona ha comunicato la positività al Coronavirus di Samuel Umtiti , ... Leggi su quotidiano

Samuel Umtiti ha il coronavirus. Il difensore del Barcellona, che era comunque indisponibile per il quarto di finale di Champions contro il Bayern e non è nel gruppo blaugrana a Lisbona, è risultato p ...