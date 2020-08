Coronavirus, aumentano i contagi sia in Italia che in Campania: il dato (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoaumentano progressivamente i contagi per Covid-19 in Italia e in Campania. Il dato nazionale parla di 574 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 3 decessi. Quello regionale recita 44 nuovi positivi su 2.235 tamponi effettuati. Il numero dei positivi da inizio epidemia sale a 5.214. Quattro, invece, sono i guariti in Campania rispetto all’aggiornamento di ieri. Dei nuovi positivi 10 sono quelli provenienti dall’estero, già inseriti nei 17 delle ultime 48 ore. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 44 (*) Tamponi del giorno: 2.235 Totale positivi: 5.214 Totale tamponi: 356.781 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 440 Guariti del giorno: ... Leggi su anteprima24

(askanews) - Brusco incremento dei casi di positività al Covid-19 in Italia ... Il numero complessivo dei deceduti è adesso 35.234. Aumenta di 403 persone il numero dei dimessi guarito.

“Scusi, mio figlio è in Croazia, può tornare a casa?”. I sì, no e però delle Regioni italiane

Sono migliaia gli italiani attualmente all’estero, principalmente per turismo ma anche per lavoro, che dovranno rientrare in Italia. Non pochi connazionali si trovano in Paesi recentemente interessati ...

