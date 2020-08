Coronavirus, aumentano i casi in Italia: migliora la situazione della Sicilia, 24 casi tra i migranti (Di venerdì 14 agosto 2020) Continua a peggiorare la situazione Coronavirus.Pochi minuti fa la Protezione Civile ha diramato il numero di casi di Coronavirus verificatosi nella giornata di oggi:"Sono stati effettuati 46.723 tamponi e individuati 574 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 14.249, 168 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 3 persone affette da Coronavirus per un totale di 35.234 decessi dall'inizio dell'epidemia.Attualmente positivi: 14.249 (168)Deceduti: 35.234 (+3, +0,01%)Dimessi/Guariti: 203.326 (+403, +0,2%)Ricoverati in Terapia Intensiva: 56 (+1)Tamponi: 7.467.487 (+46.723)Totale casi: 252.809 (+574, +0,23%)".Continua a peggiorare a vista d'occhio la situazione della ... Leggi su mediagol

ROMA (ITALPRESS) - In Sicilia, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 36 i nuovi casi positivi di Coronavirus, di cui 21 sono migranti sbarcati sulle coste siciliane. I casi ...

PERUGIA (ITALPRESS) - In Umbria, nella settimana dal 7 al 14 agosto, i casi positivi sono passati da 1.488 a 1.532 (+ 44), mentre gli attualmente positivi da 38 sono diventati 73 (+ 35). I guariti son ...

