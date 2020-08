Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 574 nuovi casi e 3 morti (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA – Contagi sempre in risalita anche se calano le vittime rispetto a ieri. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 574 nuovi casi e 3 morti (ieri eran stati 6). Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 252.809 mentre i deceduti si attestano a 35.234. Gli attualmente positivi sono 14.249 con un incremento di 168 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono 403 in piu’. Leggi su dire

ROMA - Nuova crescita dei contagi da Covid-19 in Italia. Continua infatti l’incremento giornaliero secondo quanto si apprende dal consueto bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, i ...

(Teleborsa) - Stop agli aumenti salariali causa Covid-19. È quanto deciso da KLM che ha quindi sospeso l'incremento del 2,5% negoziato con i sindacati lo scorso anno e che sarebbero dovuti entrare in ...

