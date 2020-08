Coronavirus, anticorpi non rilevabili in quasi il 30% degli infettati: i risultati dalla Germania (Di venerdì 14 agosto 2020) “Non è stato possibile rilevare anticorpi nel 28,2% degli adulti con un test Sars-CoV-2 positivo“. E’ uno dei dati raccolti dagli scienziati del Robert Koch Institute, nell’ambito di uno studio condotto all’interno della comunità di Kupferzell nel land del Baden-Württemberg. Gli esperti, dal 20 maggio al 9 giugno 2020, hanno arruolato 2.203 adulti, sottoposti a tampone per il rilevamento dell’infezione in corso e a prelievo di sangue per i test sierologici e il rilevamento degli anticorpi. Sul risultato ottenuto, gli scienziati che si sono occupati del programma Corona-Monitoring lokal precisano che “tuttavia, questo non significa necessariamente che non vi sia immunità”. Lo studio ha rilevato 3,9 volte più infezioni rispetto a quanto ... Leggi su meteoweb.eu

IsraelinItaly : L’annuncio è stato dato da Zeev Rothstein direttore del Centro medico dell’Hadassah Hospital di #Gerusalemme: tutti… - SkyTG24 : Coronavirus, successo di un farmaco da anticorpi: in Israele guariti 3 pazienti su 3 - fattoquotidiano : ALTERNATIVA AL VACCINO Coronavirus: una nuova cura grazie agli anticorpi monoclonali, ecco cosa sono e come agiscon… - Boobsmore : RT @ebreieisraele: Strano gli #anticorpi dal #plasma funzionano sul #covid19. #israele ci crede, c'è anche una collaborazione con l' #itali… - Titti72090919 : RT @IsraelinItaly: L’annuncio è stato dato da Zeev Rothstein direttore del Centro medico dell’Hadassah Hospital di #Gerusalemme: tutti e tr… -