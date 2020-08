Coronavirus, ancora in aumento i nuovi casi (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Non si arresta la crescita dei casi di Coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore si registrano 574 nuovi positivi, in aumento rispetto ai 523 di ieri. Il totale dei positivi raggiunge quota 252.809 dall'inizio dell'epidemia. Maglia nera il Veneto, che registra un incremento di 127 casi. A seguire Lombardia (97) ed Emilia-Romagna (57). Nessun caso invece in Valle d'Aosta e Molise. In calo i deceduti, 3 (ieri erano stati 6). Gli attualmente positivi sono 14.249 (+168). In flessione i ricoverati con sintomi: sono 771, 15 in meno rispetto a ieri. Lieve aumento per i ricoverati nelle terapie intensive, sono 56 (+1 rispetto a ieri). Boom di dimessi/guariti; ad oggi sono 203.326 (+403), mentre in isolamento domiciliare ... Leggi su liberoquotidiano

