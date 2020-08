Coronavirus: 800 persone in discoteca senza mascherina e distanziamento, noto locale chiuso per 5 giorni in Sicilia (Di venerdì 14 agosto 2020) Chiusa per cinque giorni a Custonaci, nel Trapanese, una nota discoteca in località Cornino, dopo che nella notte tra martedì e mercoledì i carabinieri del Nas di Palermo, insieme ai colleghi della locale stazione, hanno accertato il mancato rispetto della recente ordinanza regionale che ha imposto stringenti misure per il contenimento del Coronavirus. Pur essendo rispettato il limite massimo di pubblico presente (circa 800 giovani a fronte dei 2.000 posti normalmente previsti), i clienti all’interno non indossavano la mascherina e non osservavano il previsto distanziamento sociale, creando una condizione di assembramento. I militari hanno proceduto alla sospensione immediata per 5 giorni del locale e il proprietario ... Leggi su meteoweb.eu

