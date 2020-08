Coronavirus 14 agosto: nuovo record di contagi estivi in Italia (Di venerdì 14 agosto 2020) I dati del Coronavirus, diffusione in Italia oggi 14 agosto: nuovo record di contagi estivi, 574 nuovi casi totali. Crescono i casi di Coronavirus in Italia alla vigilia di Ferragosto, ma l’altro dato preoccupante è che iniziano a risalire anche i ricoveri in terapia intensiva e in maniera ancora più netta gli attualmente positivi. Leggi … Leggi su viagginews

sbonaccini : #CORONAVIRUS, dal 13 agosto le assistenti familiari / badanti che rientrano da paesi EXTRA SCHENGEN, ROMANIA o BULG… - fanpage : La Gran Bretagna ha deciso di imporre una quarantena di 14 giorni a chiunque arriverà da Francia, Paesi Bassi, Malt… - fanpage : Torna la paura #Covid_19 in Francia. è record di contagi. 2600 casi nelle ultime 24 ore - news24_napoli : Coronavirus Italia, bollettino 14 agosto Protezione Civile: 574 nuovi… - ritafrediani : Dicevano autunno, ma la seconda ondata è già qui. Coronavirus, il bollettino di oggi 14 agosto: 3 morti (-3) e 574… -