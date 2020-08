Coppia in viaggio da Vienna alla Costiera in auto: “Una bella scoperta, ritorneremo” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCosta d’Amalfi (Sa) – “Avevamo i biglietti pronti per la Thailandia, abbiamo annullato tutto ed abbiamo deciso di partire in macchina da Vienna per raggiungere la Costiera Amalfitana dove abbiamo visitato Minori e Positano. La città è sicura perché tutti indossano le mascherine, si rispettano le regole all’interno degli alberghi anche in tutta la Costiera Amalfitana, ad esempio abbiamo visitato anche Positano. All’interno dei ristoranti sono molto precisi nel rispettare le norme. A Minori abbiamo visitato il Sentiero dei limoni, siamo stati da Sal De Riso famoso nel mondo e dinanzi a noi hanno sanificato tavoli e sedie prima che ci sedessimo. Da De Riso abbiamo trovato veramente arte pasticciera. Era la nostra prima volta in ... Leggi su anteprima24

Il 2020 è stato un anno particolarmente importante e favorevole per la Cicogna bianca in Calabria, 31 le coppie che si sono riprodotte sui nidi artificiali appositamente predisposti, 8 coppie in più r ...

Covid Frosinone, positiva coppia di Anagni rientrata dalla Spagna. Tamponi per chi è stato in Croazia, Spagna, Grecia e Malta

Covid-19 altri due casi in provincia di Frosinone. In pochi giorni i positivi, tutti asintomatici, sono saliti a 9. Gli ultimi due sono stati accertati nella giornata di ieri ad Anagni. Si tratta di..

