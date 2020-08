“Contrordine compagni!” Il M5S-PD, marcia indietro anche sulle liti in tribunale (Di venerdì 14 agosto 2020) Panta Rhei. Tutto scorre, tutto cambia, tutto si trasforma.Lo sanno anche fin troppo bene quelli del Movimento 5 stelle, che forse questo incessante mutamento lo hanno preso largamente alla lettera. Grillini e non solo. Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso, di comune accordo, di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. Le due parti danno le proprie motivazioni: “E’ inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con vicende vecchie e superate, anche per coerenza rispetto al rinnovato clima politico”. Tra le cause aperte, riferisce Tgcom24, c’era quella presentata da Luigi Zanda (Pd) contro Luigi Di Maio (M5s). Il tesoriere dem aveva presentato una proposta di legge (poi ritirata) per collegare gli stipendi dei parlamentari italiani a quello ... Leggi su ilparagone

