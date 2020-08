Continua l’impennata del Coronavirus, 573 nuovi contagi in 24 ore (Di venerdì 14 agosto 2020) Brusco incremento dei casi di positività al Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 574 nuovi casi di positività (ieri erano 523 in più). Tre i decessi avvenuti. Il numero complessivo dei deceduti è adesso 35.234. Aumenta di 403 persone il numero dei dimessi guarito. Mentre attualmente sono positive in Italia 14.249 persone (+168 rispetto a ieri). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute e dell'Istituto superiore della sanità. Molise e Valle d'Aosta sono le due uniche regioni italiane nelle quali nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19. La regione nella quale si sono registrati più casi, ben 127, è il Veneto, 97 in Lombardia, 57 in Emilia Romagna, 45 nel Lazio e 44 in Campania. Colpite 20 sedi ... Leggi su ilfogliettone

