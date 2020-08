Contadino si vendica di chi scarica rifiuti, 400 copertoni riconsegnati (Di venerdì 14 agosto 2020) Contadino si vendica in un modo che sta facendo divertire e non poco il web. L’uomo ha infatti scaricato tutti i rifiuti davanti alla porta di chi li sversava nella sua terra. Il tema dei rifiuti è qualcosa di incredibilmente attuale e sempre difficile da affrontare. Tantissime sono infatti le persone che ogni anno non … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

