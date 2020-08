Con la bici contro un'auto a Santa Teresa, ragazzino di 13 anni finisce in ospedale (Di venerdì 14 agosto 2020) , Visited 297 times, 297 visits today, Notizie Simili: auto finisce in mare a Cala Saccaia, conducente… Tragedia sulla strada da San Pantaleo per Portisco,… Per il futuro di Olbia post quarantena ... Leggi su galluraoggi

DarioNardella : Firenze sempre più ciclabile. Da oggi il servizio @Mobike si rafforza con 200 bici elettriche a pedalata assistit… - sassari68 : @marco_achenza @mavisini @SabinaMarras Standing ovation. Poi, con i medi hanno proprio sublimato. Tra poco faranno… - MichGPS : @Elenuccia70 @Blog_cyclist Anno scorso giro in bici con amico con bdc con i freni a disco io classici....Gironata u… - Mauro_Serafin : @StockCarLiveITA Pentole in predestinato 18-10 e bici con cambio shimano 4k rapporti - Gnappolimi : Ultimamente: - i miei sul divano a guardare Netflix con il climatizzatore - io in bici o a tennis con 35° all'ombra -

Ultime Notizie dalla rete : Con bici Bimbo in bici con il papà: uomo incappucciato lo getta a terra e scappa Il Gazzettino La guida definitiva ai monopattini: sicurezza, accessori, consumi, differenza con bici elettriche e consigli

La mania da monopattino elettrico è scattata alcuni mesi fa grazie al bonus mobilità e agli incentivi che, ad oggi, sono ancora una promessa e non una certezza. Da maggio il boom di questi mezzi di mi ...

Raid in un condominio, sfondati i garage: via con bici e altri oggetti: un arrestato

Raffica di furti la notte scorsa in un condominio di Sesto Fiorentino ( Firenze), in piazza dei Macchiaioli. I ladri, uno dei quali è stato fermato e arrestato, hanno forzato i bandoni di otto garage, ...

La mania da monopattino elettrico è scattata alcuni mesi fa grazie al bonus mobilità e agli incentivi che, ad oggi, sono ancora una promessa e non una certezza. Da maggio il boom di questi mezzi di mi ...Raffica di furti la notte scorsa in un condominio di Sesto Fiorentino ( Firenze), in piazza dei Macchiaioli. I ladri, uno dei quali è stato fermato e arrestato, hanno forzato i bandoni di otto garage, ...