Con il sì al terzo mandato il Movimento scompare. Nasce il Partito 5 stelle (Di venerdì 14 agosto 2020) Oggi, 14 agosto 2020, scompare ufficialmente il Movimento 5 stelle e Nasce il Partito 5 stelle. Si perché il risultato del voto (sempre avvolto da mille dubbi: sarà vero o manipolato?) degli iscritti sulla piattaforma Rousseau è stato chiaro: via libera alle alleanze elettorali e, soprattutto, stop alla norma dei due mandati. Ora si può arrivare a tre. E tra qualche anno a 4, fidatevi. E' un cambiamento epocale perché qui vengono toccati i valori fondamentali di quello che fu il Movimento del "Vaffa", le piazze Dell'"antipolitica" che, colme di gente, gridavano "onestà, onestà". Perché, questo era la base, la politica è sporca e ti sporca, ti corrompe, ti compra. Così ecco la cura: due ... Leggi su panorama

