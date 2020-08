Con il si al terzo mandato e alle alleanze il M5S è ufficialmente scomparso (Di venerdì 14 agosto 2020) Oggi, 14 agosto 2020, scompare ufficialmente il Movimento 5 Stelle e nasce il Partito 5 Stelle. Si perché il risultato del voto (sempre avvolto da mille dubbi: sarà vero o manipolato?) degli iscritti sulla piattaforma Rousseau è stato chiaro: via libera alle alleanze elettorali e, soprattutto, stop alla norma dei due mandati. Ora si può arrivare a tre. E tra qualche anno a 4, fidatevi. E' un cambiamento epocale perché qui vengono toccati i valori fondamentali di quello che fu il Movimento del "Vaffa", le piazze Dell'"antipolitica" che, colme di gente, gridavano "onestà, onestà". Perché, questo era la base, la politica è sporca e ti sporca, ti corrompe, ti compra. Così ecco la cura: due mandati, poi stop.Lo stesso dicasi sulle alleanze. Solo ... Leggi su panorama

davidealgebris : La cosa più stupida si possa fare. Perdere un terzo di democrazia per il prezzo di un caffè al giorno. Solo dei Pop… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Lazio: tris di acquisti! ?? I biancocelesti stanno per chiudere tre grandi colpi. Affari in c… - peekanuu : Rousseau vota sì al terzo mandato e all'alleanza con altri partiti. Ma incredibile, un risultato totalmente inaspettato! Wow! - AriannaVernini : #BUFFONIM5S , via libera da Rousseau a terzo mandato e sì ad alleanza con i partiti «tradizionali» @corriere - RobertoRenga : RT @Corriere: M5S, via libera da Rousseau a terzo mandato e sì ad alleanza con i partiti «tradizionali» -

Ultime Notizie dalla rete : Con terzo Il procuratore di Patti: "Gioele era in auto con la mamma, c'è un video". Terzo sopralluogo al traliccio La Repubblica Di Maio "archivia" l'M5s: "Voto sì al terzo mandato e alle nuove alleanze..."

Mentre sono in corso le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere sulla modifica al "mandato zero" e alla possibilità di stringere alleanze sui territori alle elezioni amministrative, il minis ...

John Legend papà terza volta, annuncio inatteso in video Wild: la sorpresa

Sarà padre per la terza volta John Legend, e sebbene non sia stato svelato quando Chrissy Teigen partorirà è chiaro che non manchi tantissimo, visto che la modella statunitense ha già sfoggiato un bel ...

Mentre sono in corso le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere sulla modifica al "mandato zero" e alla possibilità di stringere alleanze sui territori alle elezioni amministrative, il minis ...Sarà padre per la terza volta John Legend, e sebbene non sia stato svelato quando Chrissy Teigen partorirà è chiaro che non manchi tantissimo, visto che la modella statunitense ha già sfoggiato un bel ...