Come Sorelle, settima puntata – Anticipazioni 19 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Come Sorelle ritorna conla settima puntata il 19 agosto 2020, Come sempre nella prima serata di Canale 5. Siamo arrivati al penultimo episodio della serie tv turca e le tensioni saranno alle stelle. Che cosa succederà ai protagonisti? Abbiamo lasciato Kenan e Deren in una situazione di stallo. Lei ha deciso di chiudere i ponti con l’uomo di cui è innamorata. Cahide invece ha potuto riabbracciare le figlie. Le Anticipazioni di Come Sorelle della settima puntata ci rivelano che la donna verrà incastrata ancora una volta dal cognato. Dove siamo rimasti Nella sesta puntata di Come Sorelle, Cahide elabora un piano per liberarsi una ... Leggi su giornal

CIAfra73 : SerieTivu: #ComeSorelle, sesto appuntamento. In onda, in prima visione assoluta, in prime time su Canale5 - clikservernet : Come sorelle: la trama della sesta puntata, stasera su Canale 5 - Noovyis : (Come sorelle: la trama della sesta puntata, stasera su Canale 5) Playhitmusic - - redazionetvsoap : #ComeSorelle, ecco cosa succederà mercoledì prossimo. Tutte le #anticipazioni - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 14 Agosto 2020: I Migliori dei Migliori anni, tra Come Sorelle, I delitti della Foresta Nera.… -