Come Rousseau ha smontato il Movimento 5 Stelle in 311 mosse (o votazioni) (Di venerdì 14 agosto 2020) Dal 2016 in poi, tutte le votazioni su Rousseau hanno contribuito a cambiare un po’ di più il Movimento 5 Stelle. Per carità, era l’obiettivo primario di uno strumento di democrazia diretta del genere. Ma il senso iniziale era che il M5S potesse cambiare in meglio. Invece, nel corso delle 311 votazioni che hanno caratterizzato la storia della piattaforma Rousseau, la consultazione dei cittadini iscritti è sempre servita a rendere il Movimento più simile a un partito tradizionale. Con le sue liturgie, sempre uguali anche se si chiamano con un altro nome. LEGGI ANCHE > Rousseau approva il mandato di Raggi e l’alleanza con le altre forze politiche, ma il secondo sì è più tiepido Tutte le ... Leggi su giornalettismo

