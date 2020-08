Come funziona SoundWear, il bracciale che insegna la musica ai bambini (Di venerdì 14 agosto 2020) SoundWear vuole stimolare i bambini al gioco all’aperto e all’uso della fantasia attraverso un piccolo gadget: è un braccialetto elettronico per produrre musica grazie al movimento e all’interazione con gli altri, disegnato ad hoc per tenere attivi i più piccoli. Sviluppato dal dipartimento di design industriale del Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist), il prototipo è stato sviluppato ad hoc per comprendere più a fondo Come il suono possa contribuire a migliorare le skill relative all’improvvisazione e alle relazioni sociali dei bambini, ed è ora in fase di test. (Credit video: Kaist) Wired. Leggi su wired

borghi_claudio : Ma il video sulla Banca d'Italia l'avete visto? Poi non tornate a chiedermi come funziona e cosa c'è di opaco... - borghi_claudio : Diretta. #Lebbasi puntata numero 12. Come funziona una banca e la 'creazione' della moneta bancaria. - borghi_claudio : Stasera a #lebbasi 12 dopo aver fatto conoscenza con la Banca d'Italia ?? - sibilla75 : @LucaSalvarani11 Esatto pensa l'autocontrollo come funziona bene! ?? - gattonero : @Diegociorra @Uberbored_80 @montyke Io invece penso che sia autoassolutorio dire che la colpa è dei media. I media… -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Audi, come funziona la trazione quattro elettrica La Stampa Welfare aziendale, esenzione fringe benefit sale a 516 euro: le novità del decreto agosto

Welfare aziendale, come funziona l’esenzione per i fringe benefit L’esenzione fiscale per il valore di beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti è contenuta all’articolo 51 del ...

Caro sindaco, senza 5 Stelle Milano funziona

La forza di Milano, negli ultimi anni, è stata quella di non cadere nella trappola di Grillo e del suo Movimento propenso alla «decrescita felice». Tanto che mentre il resto del Paese a trazione Cinqu ...

