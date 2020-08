Come funziona SoundWear, il bracciale che insegna la musica ai bambini (Di venerdì 14 agosto 2020) SoundWear vuole stimolare i bambini al gioco all’aperto e all’uso della fantasia attraverso un piccolo gadget: è un braccialetto elettronico per produrre musica grazie al movimento e all’interazione con gli altri, disegnato ad hoc per tenere attivi i più piccoli. Sviluppato dal dipartimento di design industriale del Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist), il prototipo è stato sviluppato ad hoc per comprendere più a fondo Come il suono possa contribuire a migliorare le skill relative all’improvvisazione e alle relazioni sociali dei bambini, ed è ora in fase di test. (Credit video: Kaist) Wired. Leggi su wired

borghi_claudio : Ma il video sulla Banca d'Italia l'avete visto? Poi non tornate a chiedermi come funziona e cosa c'è di opaco... - borghi_claudio : Diretta. #Lebbasi puntata numero 12. Come funziona una banca e la 'creazione' della moneta bancaria. - borghi_claudio : Stasera a #lebbasi 12 dopo aver fatto conoscenza con la Banca d'Italia ?? - wakishaza : RT @Keynesblog: La gente ancora non capisce come funziona il contagio. Al'inizio sono incrementi bassi, poi rapidamente esplode. Si chiama… - marcomorini72 : RT @GavinoSanna1967: THREAD COME FUNZIONA UNA COLONIA Una classe politica che si candidi al governo di un paese invocando necessità e bontà… -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Audi, come funziona la trazione quattro elettrica La Stampa Bonus 600 euro: Rizzone (M5S) è il terzo parlamentare ad averlo chiesto

Il terzo parlamentare che ha ottenuto il bonus da 600 euro destinato alle partite Iva si chiama Marco Rizzone ed è dei Cinquestelle. A confermarlo in una nota è il reggente del Movimento, Vito Crimi: ...

Fortnite lotta contro tutti, rimosso anche da Google Play Store

Come sottolinea The Verge, il deposito cita specificamente ... bensì dell’accordo per una versione di gioco costruita per funzionare a 90Hz ed esaltare lo schermo dei terminali LG e OnePlus. Secondo ...

Il terzo parlamentare che ha ottenuto il bonus da 600 euro destinato alle partite Iva si chiama Marco Rizzone ed è dei Cinquestelle. A confermarlo in una nota è il reggente del Movimento, Vito Crimi: ...Come sottolinea The Verge, il deposito cita specificamente ... bensì dell’accordo per una versione di gioco costruita per funzionare a 90Hz ed esaltare lo schermo dei terminali LG e OnePlus. Secondo ...