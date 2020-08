“Come abbiamo fatto a spendere 80 milioni per Pépé?”, l’Arsenal apre un’indagine interna (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Arsenal sta conducendo un’indagine interna per capire come abbiano fatto a spendere la bellezza di 80 milioni di euro per Nicolas Pépé. L’attaccante del Lille che il Napoli aveva quasi preso per poco meno, prima che i suoi procuratori volassero via da Dimaro con le mozzarelle come bagaglio a mano. L’esterno ivoriano, arrivato all’Emirates Stadium con enormi aspettative, ha faticato moltissimo, soprattutto all’inizio della stagione. E ora che l’Arsenal ha avviato un controverso progetto di risistemazione finanziaria del club – licenziando 55 membri dello staff per investire tutto sul mercato e il raggiungimento della qualificazione Champions – i funzionari, guidati dal direttore tecnico Edu, stanno cercando di determinare se abbiano speso troppo. Lo ... Leggi su ilnapolista

