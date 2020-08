Colloqui inter afghani – Roshan: “Riscattare i taliban è un tradimento nazionale” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il sourplace del rilascio dei detenuti talebani si scioglie in uno sprint. Il presidente Ghani, da acceso oppositore dell'accordo sottoscritto in febbraio a Doha fra le delegazioni statunitense e dei rappresentanti della Shura di Quetta per rilasciare cinquemila prigionieri, è diventato nei mesi seguenti un mediatore. L'ha fatto per rientrare nel giro che conta, che l'aveva riproposto come capo d'uno Stato esistente sulla carta più che sul territorio, per poi escluderlo dalle trattative su (...) - Mondo / afghanistan, Talebani Leggi su feedproxy.google

zazoomblog : Colloqui inter afghani – Roshan: “Riscattare i taliban è un tradimento nazionale” - #Colloqui #inter #afghani… - zazoomblog : Colloqui inter afghani – Roshan: “Riscattare i taliban è un tradimento nazionale” - #Colloqui #inter #afghani… - MauroBarra4 : @AndreaColasant4 Mica lo metto in dubbio. Anzi, mi stupisce che abbia rifiutato/interrotto i dirscorsi. Però qualcu… - betta941 : RT @MatteDj23: con le notizie sui colloqui presunti tra conte e la dirigenza juventina siamo più o meno a livello del sarto mafioso amico d… - AIexDeI : RT @MatteDj23: con le notizie sui colloqui presunti tra conte e la dirigenza juventina siamo più o meno a livello del sarto mafioso amico d… -