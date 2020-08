Ciclismo, tutto pronto per ‘Il Lombardia’ di Ferragosto: ecco dove vedere in tv la classica monumento (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Lombardia presented by UBI Banca sarà trasmessa sugli schermi di 185 diversi Paesi del mondo, con una copertura televisiva in tutti e cinque i continenti. RAI, host broadcaster che produrrà tre ore di segnale in diretta, proporrà la seconda monumento della stagione agli appassionati del territorio nazionale su RAI 2, dalle 15:30 alle 18:50. Oltralpe, l’emittente francese La Chaine L’Equipe trasmetterà la corsa in esclusiva in chiaro. Eurosport coprirà invece il resto d’Europa, oltre ad Australia e Sud Est Asiatico: in tutti questi territori e in Giappone sarà inoltre possibile seguire Il Lombardia presented by UBI Banca grazie a GCN Race Pass. Gli appassionati belgi potranno seguire la gara anche su VTM Medialaan in lingua fiamminga e su RTBF in lingua francese. In Svizzera, Il Lombardia presented by ... Leggi su sportfair

