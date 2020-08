Ciclismo, Giro di Lombardia 2020: data, orari, diretta tv e streaming (Di venerdì 14 agosto 2020) Sabato 15 agosto va in scena l’edizione 2020 del Giro di Lombardia, che con questa particolare collocazione in calendario perde per quest’anno la sua definizione storica di “Classica delle Foglie Morte”. Ferragosto bollente per tanti corridori che cercheranno di trionfare lungo i 231 km tra Bergamo e Como: dal campione uscente Bauke Mollema a Vincenzo Nibali e Remco Evenepoel, senza dimenticare i vari Carapaz, Fuglsang, Van der Poel e Bennett. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, per non farvi perdere assolutamente nulla di quello che si preannuncia come un grande spettacolo. orari E TV – La partenza da Bergamo è fissata per le 12:25, mentre l’arrivo sul lungolago di Como è programmata tra le 18:09 e le 18:53 in base alla media ... Leggi su sportface

