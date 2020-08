Ciclismo, Campionati Italiani 2020: date, programma, orari e diretta tv (Di venerdì 14 agosto 2020) I Campionati Italiani 2020 di Ciclismo su strada vanno in scena in Veneto dal 21 al 23 agosto, quando verranno assegnati i titoli tricolore per le cronometro uomini e donne Elite e per la prova in linea uomini Elite. Grande attesa per scoprire chi sarà a succedere a Davide Formolo nell’albo d’oro del nostro campionato nazionale. Inizialmente previsto a giugno, l’emergenza sanitaria ha portato gli organizzatori a riprogrammare l’evento che diventa così uno degli ultimi impegni prima della partenza del Tour de France. Ad aprire il programma nella giornata di venerdì 21 agosto sarà la cronometro delle donne Elite, seguita da quella degli uomini Elite che andrà in scena in una suggestiva cornice parzialmente notturna. Il piatto ... Leggi su sportface

