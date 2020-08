Ci sarà un vaccino obbligatorio per il Coronavirus? Non sappiamo nemmeno come sceglieremo il più efficace (Di venerdì 14 agosto 2020) Mentre ci si preoccupa se stabilire o meno l’obbligo di un vaccino che ancora non esiste, per il nuovo Coronavirus si comincia a ragionare sulla possibilità di testare quelli che saranno molto probabilmente più vaccini diversi, alcuni ritenuti più promettenti di altri. Ma questo genere di comparazioni saranno difficili da fare senza la creazione di una piattaforma condivisa. Un problema che come vedremo ha le sue implicazioni etiche e politiche. Si dovrà infatti rinunciare alla vocazione nazionalista di diversi Governi, che esaltano il vaccino del proprio Paese rispetto agli altri. Per sapere quali saranno i vaccini e le terapie più efficaci occorreranno comparazioni a livello internazionale. Una volta trovate le migliori soluzioni, non è detto che saranno ... Leggi su open.online

